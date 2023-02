"Qualcuno pensava che i rientri di Lukaku e Brozovic potessero dare la scossa, mentre sono apparsi ancora in ritardo e poco sintonizzati". Lo scrive oggi il Corriere dello Sport , all'indomani dello 0-0 nerazzurro con la Samp. "Ieri è apparsa precaria anche l’intesa tra Big Rom e Lautaro .

La verità è che non basta palleggiare bene, non è sufficiente risalire il campo, scaricando sull’uomo libero. Arrivati al limite dell’area avversaria, occorre anche cattiveria: nella giocata e nella battuta a rete, altrimenti non segni nemmeno concludendo ben 25 volte. E poco conta che dopo 14 trasferte, la porta nerazzurra sia rimasta inviolata", si legge.