Oggi torna la Champions League con in campo Milan-Tottenham e PSG-Bayern. L'Inter, invece, giocherà l'andata degli ottavi fra una settimana, mercoledì 22, in casa contro il Porto. Il Corriere dello Sport presenta la sfida: "Cinque Coppe dei Campioni/Champions sul palcoscenico di questa partita, che possiamo definire come la partita di Mourinho : l’ha vinta col Porto nel 2004 e con l’Inter nel 2010.

Sia nerazzurri che portoghesi stanno rincorrendo il sogno di un aggancio in testa al campionato, per l’Inter è un miraggio. E’ la ragione per cui questo ottavo di Champions può risolvere una parte della stagione di una delle due, o quanto meno può aiutare chi si qualifica a guardare il futuro con un po’ di ansia in meno".