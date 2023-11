Tutto un altro Asllani. Come spiega il Corriere dello Sport, sono lontani i brutti pensieri di trascorrere un'altra stagione ai margini: l'albanese si sta pian piano ritagliando sempre più spazio e inizia anche ad avere maggior consapevolezza, come conferma il lancio che ha innescato l'1-0 alla Roma.

Anche lo stesso centrocampista ha rivelato la grande fiducia che tutta l'Inter ripone in lui, dalla dirigenza a Inzaghi. Calhanoglu resta imprescindibile, ma Asllani non è più una comparsa. E infatti entra in campo anche se il risultato è ancora in bilico. Un cambio di rotta evidente rispetto all'anno scorso, il primo a Milano. La scelta di restare all'Inter in estate nonostante la possibilità di andare a giocare altrove inizia a pagare.