Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter, entra a far parte del 'Circle of Supporters', gruppo di uomini e donne scelti dalle Nazioni Unite perché validi rappresentanti dei valori di rispetto, equità e fratellanza inclusi nell’Agenda ONU 2030. Una cerchia di sostenitori di alto profilo ha firmato per contribuire a creare uno slancio per accelerare i progressi verso il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs). I sostenitori provengono da ambiti diversi, ma li accomuna l’impegno autentico con cui hanno interpretato i loro ruoli, dedicandosi agli altri attraverso le loro competenze. Testimonial che vanno oltre la promozione mediatica, ma che ogni giorno si spendono in prima persona nei piccoli gesti quotidiani.

"È un onore fare parte del Circle of Supporters e promuovere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile insieme a tante personalità del mondo della cultura e dello spettacolo. Siamo tutti chiamati ad agire in modo responsabile, essendo esempio per il prossimo con azioni concrete", il commento di Pupi, Ambasciatore di Inter Campus, che sarà testimone di come lo sport e il calcio possano essere forti promotori di sviluppo e dialogo, a tutela dei Diritti Umani e dei Diritti dell’Infanzia.

Il 2023 segna la metà del percorso per il raggiungimento degli SDGs, gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile ONU sanciti nel 2015. La strada è lunga, ma insieme nulla è impossibile.

"I 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile adottati dai leader mondiali nel 2015 hanno fornito una tabella di marcia per un futuro migliore per le persone e per il pianeta. Ma mentre ci avviciniamo alla tappa intermedia in vista del 2030, il mondo non è sulla buona strada per raggiungerli. La tappa intermedia è un momento perfetto per spingere a rinnovare l'ambizione e l'azione globale per gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Con il sostegno del Circle of Supporters, di cui fa parte anche una leggenda del calcio come Javier Zanetti, possiamo galvanizzare l'opinione pubblica mondiale non solo per intraprendere azioni individuali sugli SDGs, ma anche per far capire ai decision-makers l'urgenza di agire immediatamente", il commento di Maher Nasser, Director of Outreach in the United Nations Department of Global Communications.