Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW dopo la vittoria importantissima per 2-1 contro il Frosinone. "Non è mai facile fare punti in Serie A, ne abbiamo raccolti 20 dopo 16 partite. Sapevamo che era una partita importante. Abbiamo cercato di darci la forza per una vittoria di grandissima importanza. Le prossime due partite (Inter e Atalanta, ndr) sono straordinariamente difficili, ma avere questo buon bottino di punti ci deve essere da stimolo".