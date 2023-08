Il sogno Champions League del Klaksvik si è spezzato a Ferragosto: la formazione delle Far Oer è stata battuta dal Molde per 2-0 nel ritorno del terzo turno preliminare e dovrà pertanto 'accontentarsi' del playoff di Europa League, mentre i norvegesi si giocheranno un posto nella fase a gironi del massimo torneo per club: decisivo nei supplementari il gol di Martin Linnes. Avanzano anche Maccabi Haifa e Rakow Czestochowa, che superano rispettivamente Slovan Bratislava e Aris Limassol.

Questi i risultati:

Maccabi Haifa - Slovan Bratislava 3-1

Aris - Rakow 0-1