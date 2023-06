Non solo Dzeko, anche Correa potrebbe lasciare l'Inter in questa finestra di calciomercato. Secondo quanto riportato da Sportitalia, il Fenerbahçe starebbe pensando al Tucu e valutando un'offerta, ma a quanto pare l'attaccante argentino non sarebbe affascinato dal campionato turco e vorrebbe giocare in un campionato più competitivo. Il club nerazzurro è ancora al lavoro per Retegui, ma potrebbe non essere l'unico colpo in entrata lì davanti.