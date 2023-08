Prosegue la ricerca del Bayern Monaco del sostituto di Benjamin Pavard, ormai promesso sposo dell'Inter. Il club bavarese ha definito una ristretta cerchia di candidati e sta valutando pro e contro di ogni nome. Come riporta TZ, in cima alla lista figura Lutsharel Geertruida del Feyenoord, mentre rimane in corsa anche Armel Bella-Kotchap del Southampton. Non viene invece preso in considerazione Lukas Klostermann del Lipsia.