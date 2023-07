La storia tra Andre Onana e l’Inter sembra essere già ai titoli di coda dopo solo una stagione. Il portiere camerunense è sempre più vicino al Manchester United e la dirigenza interista è già impegnata alla ricerca di un sostituto di livello: su Sisal il favorito è il classe 2000 Marco Carnesecchi, ex Cremonese ma di proprietà dell’Atalanta, offerto a 1,57 in vantaggio sull’esperto portiere ex Real Madrid e PSG Keylor Navas, dato in nerazzurro a 2,50 dai betting analyst di Snai. Segue a quota 4 un altro portiere dell’Atalanta, l’argentino Juan Musso, con Alex Meret, in forza al Napoli campione d’Italia, offerto a 5 volte la posta.

Più lontano invece il talento georgiano del Valencia, Giorgi Mamardashvili, a 7,50. Si nota l'assenza tra le opzioni principali di Anatoliy Trubin e Yann Sommer, i due principali indiziati per prendere il posto del camerunese e di Samir Handanovic.