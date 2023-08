Nelle ore in cui rimbalza la notizia dell'accordo tra Inter e Bayern Monaco per Yann Sommer, un ex portiere nerazzurro come Ivano Bordon affronta l'argomento sulle frequenze di TMW Radio: "Sicuramente se c'è il portiere titolare nelle situazioni tattiche di squadra è importante, ma non penso che sia determinante se arriva dopo - assicura -. Sommer è un portiere esperto e quindi non è un giovane che deve inserirsi in una situazione che non ha mai vissuto. Sommer di queste situazioni in carriera ne ha avute eccome".

Durante la chiacchierata si parla anche del sorpasso dell'Atalanta per Gianluca Scamacca: "Non me lo aspettavo, ma non so quale sia la verità. Se l'Inter è veramente interessata, per l'Atalanta sarà difficile prenderlo".