Ospite speciale per l'Inter a Riad, dove la squadra nerazzurra si sta allenando in vista della finale di Supercoppa di mercoledì: sul campo dell'Al Nassr si è infatti presentato Walter Zenga, che su Instagram ha documentato la sua serata insieme all'amico Riccardo Ferri e ai giocatori nerazzurri: "Ritornare a Riyadh con l’Inter e sentirmi felice come essere a casa".