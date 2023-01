Tra i tanti commossi messaggi di cordoglio arrivati allo scomparso Gianluca Vialli c'è anche quello di Francesco Acerbi, campione a Euro 2020 insieme all'ex calciatore che ha svolto il ruolo di capo delegazione della Nazionale. "Sei stato come un compagno di squadra, eri semplicemente un grande. Grazie per la passione che sei stato in grado di trasmettermi - ha scritto su Instagram il difensore dell'Inter -, per gli insegnamenti che ci hai dato e ringrazio di averti conosciuto. Potrei andare avanti a ricordarti con tutte le tue qualità ma le conservo nel mio cuore perché tutti sanno che Uomo eri e mi limito a dirti che siamo stati Campioni d’Europa insieme. Ciao Gianlu".