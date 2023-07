Thuram ha scelto il numero di maglia: il francese, arrivato dopo l'addio di Edin Dzeko, è il secondo attaccante sicuro di Simone Inzaghi per la stagione che sta per cominciare. L'ex 'Gladbach si aggiunge al reparto offensivo dei nerazzurri, che al momento appunto conta come uniche certezze il nuovo centravanti e il solito Lautaro Martinez, prossimo capitano. Se il Toro di Bahia Blanca è il diez di questa armata, il figlio d'arte francese non ha dubbi: vuole essere il numero nove dell'Inter e così sia. Il classe '97 infatti erediterà la maglia del Cigno di Sarajevo, volato al Fenerbahce come rende noto l'Inter attraverso i canali ufficiali.

Tikus ha scelto la numero 9️⃣#ForzaInter — Inter (@Inter) July 20, 2023

