Ci siamo. Domani si torna in campo, riparte la Serie A. Per l'Inter, grande attesa per il match con la capolista Napoli a San Siro. Inzaghi dovrà rinunciare a Brozovic, che si è di nuovo fermato per un problema fisico, ma per il resto potrà contare su tutta la rosa a disposizione. Lautaro prova a convincere il tecnico a schierarlo dall'inizio e - secondo la Gazzetta dello Sport - è vivo il ballottaggio con il bosniaco che però resta ancora davanti per far coppia con Lukaku, finalmente pronto per tornare a vestire la maglia nerazzurra in gare ufficiali. Per il resto, Acerbi dal 1' con De Vrij in panchina e Calhanoglu in cabina di regia.