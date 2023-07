"Onana-Manchester United: ci siamo" scrive sicura la Gazzetta dello Sport che parla di trattativa ad un passo dalla chiusura per la cessione del portiere dell'Inter al club inglese. I Red Devils hanno rilanciato, "offrendo 50 milioni fissi più 5 di bonus", cifre vicine a quelle richieste dai milanesi, ovvero 60 milioni di euro. Diminuita la forbice tra domanda e offerta, la proposta economica ritoccata rispetto alle cifre precedenti e ricevuta oggi al The Corner non soddisfa del tutto il club. "È molto probabile che nelle prossime ore, verosimilmente già domani, si possa chiudere per una cifra complessiva – tra parte fissa e bonus – compresa tra i 55 e i 60 milioni. Insomma: ballano pochi milioni. Troppo pochi per pensare che la trattativa possa saltare".

