Simone Inzaghi ha concesso tre giorni di riposo ai giocatori rimasti alla Pinetina durante la sosta nazionali e fissato a martedì prossimo la ripresa degli allenamenti. Weekend lungo e libero, ma non per tutti. Come riportato da La Gazzetta dello Sport infatti lo staff nerazzurro ha preparato una tabella di marcia su misura per tre giocatori in particolare.

In primis Calhanoglu che è tornato in anticipo ad Appiano dopo aver lasciato il ritiro della Nazionale turca per stare vicino alla moglie incinta e dopo aver avuto l'influenza. Oggi il centrocampista turco si è allenato in modo leggero, riprenderà ad allenarsi lunedì con un giorno di anticipo per scaldare i motori in vista di Juventus-Inter.



Le possibilità di vedere Bastoni e Cuadrado tra i convocati sono ridotte, ma un tentativo verrà fatto. Il colombiano continuerà ad allenarsi anche domani con il programma personalizzato e lunedì, mentre resterà a riposo solo domenica. Stesso discorso per l'azzurro, a riposo solo il 19: il difensore nerazzurro seguirà domani le terapie prescritte dallo staff in vista di nuovi esami strumentali all'inizio della prossima settimana dopo il problema accusato al polpaccio destro. Solo allora si capirà se Inzaghi lo avrà a disposizione per la Juve o se puntare direttamente alla trasferta di Napoli.