Ieri, dopo il pari con l'Al-Nassr, Simone Inzaghi non si è sottratto alle domande su Romelu Lukaku: "Tutti sapete quanto abbiamo fatto io e la società un anno fa per riportarlo all’Inter, che era il suo desiderio. Lo ringrazio, perché ci ha dato una grande mano per raggiungere i nostri obiettivi. Ha avuto amore da tutta la famiglia dell’Inter, dai tifosi. Diciamo che la storia avrebbe meritato un finale diverso", ha dichiarato il tecnico nerazzurro, palesemente dispiaciuto per non avere più il belga a disposizione.

"La delusione è di tutto il gruppo Inter. Lo ha raccontato Lautaro nell’intervista alla Gazzetta di ieri, lo fa capire senza neppure doversi impegnare troppo Inzaghi. E val la pena raccontare come lo stesso allenatore, sia alla società sia al giocatore stesso, avesse spiegato chiaramente quanto il belga per la prossima stagione sarebbe stato centrale, nelle sue idee di squadra", spiega la rosea.

Adesso serve andare oltre e cercare un'altra punta. "Inzaghi ha indicato il nome di Alvaro Morata, non è un mistero: è la sua prima scelta, è il nome tra i giocatori in circolazione che lo soddisfa di più anche perché quello più pronto per giocare ad alti livelli", assicura la Gazzetta in previsione di agosto. E poi il rinnovo: "Il tecnico potrebbe infatti allungare di un altro anno, dunque fino al 2025, il suo contratto con l’Inter. Le parti sono in contatto, l’ipotesi è che la firma possa arrivare entro l’inizio del campionato".

