L'Inter ha scelto Rozzano per costruire la sua nuova casa. La zona individuata per lo stadio è a pochi passi dal Forum di Assago e dal capolinea della linea verde M2 della metropolitana. Il club nerazzurro ha firmato nelle scorse settimane un accordo con Bastogi per un diritto di esclusiva fino al 30 aprile 2024 sullo studio di fattibilità per la costruzione del suo nuovo stadio di proprietà. "L'area in questione, di un milione di metri quadri, è quella chiamata Nuova Milanofiori che è di proprietà della Brioschi Sviluppo Immobiliare, controllata da Bastogi tramite la partecipata Infrafin", si legge nell'edizione online de La Gazzetta dello Sport.

L'idea è quella di definire l'intero progetto entro il 2024, per iniziare i lavori nel 2025. "Se questa tempistica fosse rispettata, sarebbe realistico pensare di poter disputare le prime gare interne nella nuova casa a Rozzano nel 2028-2029", aggiunge la Rosea. Il progetto dovrebbe ripartire da quello della Cattedrale e porterà la firma dello studio di architettura Populous. Al momento non è prevista la costruzione di attività commerciali.

