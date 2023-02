Grazie a un gol di Cyril Ngonge al 32', l'Hellas Verona supera la Salernitana al Bentegodi nel primo match del lunedì di questa 22esima giornata di Serie A. Una vittoria pesante per gli scaligeri contro un avversario in grande difficoltà. Decisivo nel finale un intervento di Manuel Montipò su Krysztof Piatek, per mantenere il vantaggio fino allo scadere.