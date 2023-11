Intervenuto ai microfoni di Mediaset prima di scendere in campo contro il Borussia Dortmund, il presidente del Milan, Paolo Scaroni ha mandato un messaggio inequivocabile alla squadra anche in ottica campionato: "Il Milan deve essere sempre in Champions League, questo è il nostro obiettivo minimo. Io sono ancora in ansia, queste partite così importanti mi danno ansia".

Quanto si è avanti per lo stadio?

"Dare date è difficile, pensiamo di cominciare la costruzione a fine del prossimo anno per avere lo stadio nel 2028".

Poi a Sky, sempre sullo stadio ha aggiunto:

"Siamo partiti bene: sono convinto che ce la faremo e in tempi ragionevoli".