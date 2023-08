Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Empoli, il tecnico del Monza Raffaele Palladino è tornato anche sul ko subito contro l'Inter all'esordio in Serie A: "Ci teniamo strette le cose positive fatte bene sia con l'Inter che nella fase di campionato - ha esordito -. Con l'Inter abbiamo mantenuto un ottimo possesso palla e mantenuto i nostri principi di gioco, in settimana, abbiamo lavorato su quel che serve per crescere. Dobbiamo essere più cinici e alzare il livello davanti, con l'occupazione dell'area, gli assist e il gol", ha concluso.