Non solo Calhanoglu, Acerbi e Bastoni. Spazio anche ai piccoletti, grandi del domani, di casa Inter come Valentin Carboni e Francesco Pio Esposito, reduci da un'ottima stagione che ha fruttato ad entrambi i gioiellini il rinnovo: "FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento pluriennale dei contratti di Valentin Carboni e Francesco Pio Esposito" si legge su Inter.it.

