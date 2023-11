Hugo Reñones, tecnico che conosce bene Lautaro Martinez per averlo allenato in occasione di un torneo giovanile Under 17 a Bahia Blanca, ha parlato del fenomenale attaccante dell'Inter ai microfoni di Sportitalia.com: "Dal primo giorno in cui l'ho visto, ho capito che sarebbe stato un vero crack. Calciava con entrambi i piedi già a 16 anni ed aveva un eccellente colpo di testa, che è sempre stata una qualità innata in lui. Una capacità che ha da sempre e che possiamo vedere anche oggi è quella di sapersi adattare perfettamente a chi ha a fianco: ha un partner d'attacco diverso dagli scorsi anni, eppure sta facendo benissimo. Ad ogni giocatore cui lo affiancavamo riusciva a trovare feeling e sintonia, adattandosi. Un sacrificio tremendo per la squadra: in pochi hanno la grande intelligenza che dimostra di avere lui nei confronti dei compagni".

Lautaro che ora non vuole saperne di fermarsi di fare gol, sembrano lontani i periodi di astinenza delle precedenti stagioni: "Non so chi è che lo criticasse in tal senso, ma dico che chi discute uno come lui non capisce nulla di calcio. Noi argentini abbiamo un crack da goderci per molti altri anni. Ho 72 anni e fra i desideri che mi sono rimasti c'è quello di rivederlo, riabbracciarlo e poter mangiare qualcosa con lui, un giorno. Spero che legga queste parole, perché sarebbe meraviglioso per me", conclude Reñones.