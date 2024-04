A due giorni dalla gara della Unipol Domus contro la Juventus, il tecnico del Cagliari Claudio Ranieri si presenta in conferenza tornando a parlare tra le altre cose del pareggio ottenuto in casa dell'Inter, contraddistinto dalle polemiche per il gol del definitivo 2-2 viziato da un tocco di braccio di Gianluca Lapadula. Il tecnico rossoblu si difende: "Se avesse calciato e segnato Lapadula sarebbe stato da annullare, ma ha tirato Nicholas Viola, non ha avuto vantaggio. Mi chiedo: se fosse stato un difensore a toccare la palla sarebbe stato valutato alla stessa maniera?".

Si parla poi del cambio nel primo tempo di Jakub Jankto: "Gli chiedo sempre di dare il massimo, poi si può anche giocare male e sbagliare. Jankto attaccava bene, ma non ero soddisfatto di come copriva, rischiavamo di prendere il secondo. E l'ho dovuto togliere. Gli ho detto che avevo bisogno di un'altra pedina che mi facesse un dato lavoro".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!