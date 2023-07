Torsten Mattuschka, icona dell'Union Berlino, caldeggia l'arrivo nella formazione tedesca di Robin Gosens: "Penso che Robin Gosens si adatterebbe perfettamente all'Union Berlino", ha dichiarato nel corso di un evento Sky a Düsseldorf. Secondo Mattuschka, le notizie sull'interesse per il terzino dell'Inter mostrano come sia cambiata la situazione per gli Eisernen: "Ma non bisogna dimenticare i valori e il percorso intrapreso finora. E non lo faranno, quindi sono sicuro che non succederà nulla di folle".