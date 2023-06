La delicata situazione economica del Barcellona non permetterà ai catalani di fare un'offerta per Marcelo Brozovic. Il centrocampista dell'Inter, desiderato da Xavi, ammicca in cuor suo al club spagnolo. "La situazione attuale di casa blaugrana è inequivocabile: non c'è spazio per alcun movimento" si legge su SPORT. "Oggi il mercato del Barcellona è già chiuso. Con gli acquisti di Ilkay Gündogan (già confermato) e Iñigo Martínez (ancora da confermare), il Barça non è in grado di affrontare altre operazioni per via dei limiti economici". Non sono dunque ammessi altre richieste al tecnico, richieste tra le quali rientrerebbe il croato dell'Inter. La situazione potrebbe cambiare se il Barcellona riuscisse a cedere alcuni dei giocatori in prestito fa sapere il quotidiano catalano: "Il ritorno di Umtiti, Dest, Lenglet, Collado e Gustavo Maia rappresenta un aumento dei costi di circa 50 milioni di euro, una cifra che il club deve ridurre per avere spazio agli acquisti".

