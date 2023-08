Arrivato in prestito dall'Inter dopo l'esperienza al Volendam, Filip Stankovic si presenta ai tifosi della Sampdoria: "Sono arrivato da poco ma conosco la storia della Sampdoria, sono cresciuto in Italia, so l'importanza della piazza e della squadra. Nella gara di Coppa Italia sono rimasto sorpreso dai tifosi, ho guardato più loro che la partita. Sono molto contento di essere qui e non vedo l’ora di iniziare sul campo" ha detto ai canali ufficiali del club.

Su Audero:

"Emil per me è un esempio, da lui ho solo da imparare. L’ho sentito, mi ha dato qualche consiglio. È molto bravo sia come portiere che come persona. Ho guardato tanti suoi video, sono cresciuto quasi guardandolo, ho imparato tanto da lui. Cercherò di mostrare ciò che ha fatto lui, dando il massimo e onorando la maglia. So che lui qui è una leggenda, cercherò di farlo rimpiangere il meno possibile".

Sull’esperienza al Volendam:

“Per me l’Olanda è stata un’esperienza giusta. Lì è un calcio moderno che dà spazio ai giovani, cosa che qui si trova con difficoltà. Sono cresciuto, ho fatto la Serie B il primo anno, poi siamo entrati in Eredivisie e ci siamo salvati. La Samp trova un portiere che darà sempre il 100%, che si allenerà e darà sempre il massimo per la squadra. Cercherò di parare tutto quello che posso e dare sicurezza alla squadra e vincere".

