Secondo quanto rivelato dal Gazzettino di Udine, l'Udinese vuole almeno 25 milioni di euro per Lazar Samardzic, centrocampista serbo che piace praticamente a tutte le big di Serie A. Soprattutto all'Inter, la società italiana che sembra intenzionata a fare più sul serio tanto da aver presentato una prima proposta ai friulani, si vocifera attoro ai 15 milioni di euro, prontamente respinta al mittente. La famiglia Pozzo valuta il suo gioiellino almeno 10 milioni in più, se non il doppio dell’offerta iniziale dei vicecampioni d’Europa. "La situazione parla tutta a favore dell'Udinese, che non ha alcun bisogno di vendere e che sa che la concorrenza non manca, tanto da poter dare origine a un’asta. Anche il Napoli (da tempo) e il Milan sono sul giocatore, senza dimenticare l’Atalanta", si legge.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!