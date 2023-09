Ogni derby di Milano ha una storia tutta sua, quindi sabato sera conterà fino a un certo punto che l'Inter arriva da una striscia positiva di quattro vittorie, sette gol fatti e zero subiti con il Milan. A dirlo è Andy Brehme, leggendario terzino nerazzurro: "Quel che è successo nel passato conta poco e al derby, per quella che è stata la mia esperienza all'Inter, ho imparato che non c'è proprio mai una favorita. E' una partita molto speciale, dove può succedere di tutto", le sue parole in esclusiva a Sportitalia.

Dimarco è fra i 3 migliori al mondo nel suo ruolo?

"Assolutamente sì. Lo sta dimostrando anno dopo anno con una crescita esponenziale. E' veloce, intelligente ed è davvero molto forte nella fase offensiva".

Il suo pronostico?

"Dico Inter, incrociando le dita".