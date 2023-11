Arrivano ulteriori novità per quanto riguarda il Decreto Crescita. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, ci sarebbero discussioni in corso tra sindacato calciatori, il ministro dello sport Andrea Abodi e alcuni parlamentari al fine di modificare la norma, innalzando la soglia minima di ingaggio oltre la quale avviene il dimezzamento delle tasse dei calciatori. Nel 2022 era stata portata a 50mila euro, adesso potrebbe andare ancora più su.

Il rischio, ad oggi, è che le squadre Primavera o quelle di Serie B si riempiano di stranieri grazie proprio alla norma. Ad oggi ci sono due ipotesi: la prima è che l'asticella salga a 2-3 milioni lordi, ma le medio-piccole si vedrebbero così tagliate fuori dai benefici. La seconda è quella di riservare la tassazione solo a ingaggi dai 15 milioni lordi in su, in modo da inserire in questa fascia solo i campioni.