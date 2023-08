Come noto, l'Inter, incassato il no di Gianluca Scamacca, è tornata con forza su Folarin Balogun. Anche il quotidiano Libero rilancia il nome dell'attaccante statunitense, per ottenere il quale il club nerazzurro proverà a convincere l’Arsenal a scendere a 30-35 milioni di valutazione e a dilazionare i pagamenti. In più, in Viale della Liberazione pensano di inserire nella trattativa anche il nome del difensore giapponese Takehiro Tomiyasu in un pacchetto-convenienza che permetterebbe ai nerazzurri di colmare due lacune in un colpo solo. Qualora dovesse partire Joaquin Correa, infine, tornerebbe di moda Duvan Zapata che specie a fine mercato l'Atalanta potrebbe liberare a poco prezzo, anche per 'consolare' l'Inter dopo averle soffiato l'ex West Ham.

