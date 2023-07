Guardando il finale di stagione straripante, Simone Inzaghi si è convinto: sarà turnover fin dal principio. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, il piano prevede di avere due titolari per ruolo in modo da alternare in modo sistematico i giocatori durante la stagione già a partire dall'avvio. E allora restano varie caselle da riempire durante la sessione attuale di mercato. "Chi sarà il partner di Lautaro? Beh, dalle parti di viale Liberazione continuano a puntare tutto su Lukaku, confidando di trovare il modo di smuovere il Chelsea e di superare la concorrenza della Juventus. Altrimenti si dovrà passare al piano B, che ancora non ha un vero nome, ma che, magari, potrebbe assumere i connotati di Balogun dell’Arsenal - si legge -. Fondamentale pure scegliere il dopo Skriniar, perché non si potrà pretendere che Darmian ripeta la straordinaria stagione passata. Era stato scelto Azpilicueta, che, però, all’ultimo, ha cambiato idea, preferendo l’Atletico Madrid. Così ora si sta lavorando per Demiral, ma occorre che l’Atalanta accetti la formula del prestito on diritto di riscatto".

All'appello mancano ancora pure un'alternativa a Dumfries (si segue Holm), un altro centrocampista (piace Samardzic, ma costa e serve sempre il sì dell’Udinese al prestito. Più semplice, allora, “firmare” lo svincolato Pereyra, per il quale l’Inter continua a manifestare freddezza) e, magari, bisognerà anche sostituire Gosens (con Carlos Augusto del Monza?) e resta vivo il rebus Correa. Tanto lavoro per Marotta e Ausilio...

