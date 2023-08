In attesa di trovare casa dove stabilirsi in pianta stabile, Marcus Thuram sta alloggiando, in questo suo primo periodo milanese, in un noto hotel del centro di Milano. Semplice dunque il lavoro dei tifosi desiderosi di incontrarlo per scattare qualche foto e anche questa sera, mentre stava rientrando, l'attaccante nerazzurro si è fermato a scattare qualche selfie con un tifoso della Beneamata che lo aspettava fuori dalla sua temporanea dimora.