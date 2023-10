Dopo il deludente pari con il Bologna, ultimo risultato prima della sosta per le Nazionali, l'Inter riparte da Torino. Contro i granata Simone Inzaghi dovrà scegliere se confidare ancora su Lautaro Martinez o affidarsi ad Alexis Sanchez e lasciare rifiatare il Toro nerazzurro in vista del Salisburgo in Champions e della Roma di Lukaku.

Difficilmente i nerazzurri faranno a meno di Lautaro, ma un dato a favore del Niño Maravilla potrebbe mettere la pulce nell'orecchio dell'allenatore piacentino: il club torinese difatti è la vittima preferita da Sanchez. La squadra di Juric è quella contro cui l'attaccante cileno ha partecipato attivamente a più gol con la maglia dell’Inter in Serie A: sei, grazie a due reti e quattro assist.