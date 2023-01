Domani, subito dopo il fischio d'inizio di Fabio Maresca che darà il via alla finale di Supercoppa italiana tra Milan e Inter, bisognerà prestare molta attenzione al primo quarto d'ora di gioco. Ovviamente per valutare l'approccio alla gara delle due squadre, che in questo campionato hanno dimostrato di saper partire a mille: i nerazzurri, infatti, sono la squadra che ha segnato più di tutte in questo parziale di gara in Serie A, otto gol, uno in più dei rossoneri.