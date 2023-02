L’Inter vanta una recente tradizione positiva contro la Sampdoria, avendo vinto in nove delle ultime 11 partite di Serie A contro i blucerchiati. Nelle ultime due uscite in ordine di tempo, la squadra nerazzurra ha registrato due successi per 3-0: i nerazzurri non battono i doriani nel massimo torneo per tre volte di fila senza subire gol dal periodo 1949-1950.