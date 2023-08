Lautaro Martinez, chi se non lui? 13ª marcatura multipla in campionato dal suo esordio in Serie A, datato 2018/19. Solo Cristiano Ronaldo e Ciro Immobile hanno fatto meglio di lui in questo arco temporale. Numeri davvero rilevanti, registrati dalle statistiche pubblicate dal sito nerazzurro. Da inizio 2023 il Toro ha messo a segno 16 gol in Serie A, secondo solo a Osimhen (19). E sono 104 i gol totali con la maglia dell'Inter nella sua prima partita ufficiale da capitano nerazzurro. Nessuno può fermare i suoi agguati inarrestabili.