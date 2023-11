Domenica sera l'Inter di Simone Inzaghi contro la Juventus a Torino è chiamata a blindare il primo posto in classifica e a cambiare anche la storia recente del Derby d'Italia. La squadra nerazzurra non ha trovato il successo in 15 delle ultime 17 trasferte contro i bianconeri in campionato (2 vittorie, 4 pareggi e 11 sconfitte) e in 9 di queste non ha trovato la via del gol.