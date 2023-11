Come riporta Opta, Hakan Calhanoglu è il giocatore che nei maggiori dieci campionati europei 2023/24 ha realizzato più gol su calcio si rigore. Il turco è infatti arrivato già a quota cinque e in generale non ha ancora sbagliato un penalty in maglia nerazzurra, essendo arrivato a quota nove.

5 - Hakan #Calhanoglu è il giocatore che nei maggiori 10 campionati europei 2023/24 ha realizzato più gol su calcio si rigore (5): il turco in generale ha trasformato tutti e 9 i rigori calciati con la maglia dell’Inter in Serie A. Sicurezza.#InterFrosinone — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 12, 2023