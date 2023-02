La notizia della rottura tra Inter e Milan per la questione stadio è di ispirazione per Luigi Garlando, che sulla pagine de La GAzzetta dello Sport ripercorre parte della storia dei due club. Perché "a venti anni dai due derby di Champions è cambiato il mondo: c’erano una volta due dirigenti divisi da una decina di numeri civici in via Bigli, ora c’è la guerra fredda tra americani e cinesi - si legge -. Un’incomunicabilità e una rivalità cresciute negli ultimi anni, ben rappresentate dal fallimento del progetto di un nuovo stadio in comune, lasciato sul tavolo delle trattative per anni e seccato come una pianta, perché le parti non l’hanno annaffiato con la buona volontà. Se un tempo San Siro, come il Duomo, sembrava il tempio ideale e necessario di tutti i milanesi, oggi un impianto che faccia convivere cinesi e americani sembra inconcepibile.