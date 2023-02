Sandro Mazzola parla a Mi-Tomorrow nel giorno di Inter-Porto."Nerazzurri più da Champions che da campionato? In linea di massima direi di sì, almeno vedendoli giocare e notando la differenza tra i grandi appuntamenti e le altre partite - dice la bandiera interista - . I giocatori in generale sentono di più la Coppa. La competizione europea, la partita importante, risveglia emozioni diverse. Io stesso quando andavo in campo. Se può andare fino in fondo? Per me sì, ha le qualità per farlo".