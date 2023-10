Un Simone Inzaghi da scudetto. Così lo definisce oggi Tuttosport, andando a vedere i numeri dell'esperienza nerazzurra. Mai aveva avuto una partenza del genere dopo le prime dieci giornate di campionato, considerando anche che la squadra è prima nel girone di Champions. Pazienza se la squadra ha perso cinque punti, in A, contro Sassuolo e Bologna. Finora non era mai stato nemmeno primo, stavolta lo è e fissa l'obiettivo nel successo in campionato.

Il focus è lo scudetto, quest'anno e Inzaghi pare aver recepito il messaggio. La squadra ha avuto una partenza sprint, in linea con chi ha vinto gli ultimi campionati (la Juve ha girato tre volte a 25 negli anni '10) mentre addirittura Conte viaggiava a quota 21. Pioli e Allegri con Milan e Juve hanno in realtà girato anche a quota 28 in passato. All'Inter solo Mourinho ha fatto 25 punti e vinse il tricolore, mentre dal '62-'63 in poi solo Trapattoni ha fatto meglio (otto vittorie e due pareggi). Ora arriva una parte di calendario più complicata, con Atalanta, Juventus, Napoli e Lazio tutte in trasferta.

In Europa, invece, non c'è paragone con gli ultimi predecessori. Spalletti ha vinto due gare in Champions, Conte è arrivato a tre, Inzaghi è già a tredici...