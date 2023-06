Il Manchester City che sabato 10 giugno sarà impegnato nella finale di Champions League contro l'Inter potrebbe non essere, nei titolari, quello che affronterà la prossima stagione. Come riporta oggi Tuttosport, sia Gundogan che Bernardo Silva rischiano infatti di lasciare la compagnia. "Due storie, in verità, diverse, ma accomunate da un unico comune denominatore: la volontà di Pep di tenerli ancora con sé - si legge - Per Silva, il cui contratto con il City scadrà nel giugno del 2025, si tratta di una scelta personale. Il portoghese, a Manchester dal 2017, già la scorsa estate aveva deciso di intraprendere una nuova esperienza lontano dalla Premier. Barcellona sarebbe stata la destinazione più gradita". Oggi è corteggiato anche dal PSG.

Gundogan è invece in scadenza di contratto, "ma alla corte di Pep resterebbe volentieri. Tuttavia, il club e il calciatore, come ha confermato nelle scorse ore il suo agente, non hanno ancora trovato un accordo per il rinnovo".