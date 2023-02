Non è il momento di pensare al mercato, nel giorno di una partita importante come Inter-Porto, ma determinati discorsi sono già diventati d'attualtià. Come quello riguardante la permanenza di Francesco Acerbi. "Inzaghi si è già speso con l’Inter perché si risolva la questione del riscatto con la Lazio, trovando sponda proprio nel giocatore", scrive oggi Tuttosport.