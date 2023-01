Nelle indicazioni di formazione di Tuttosport trova spazio anche un'indicazione che non riguarda soltanto la partita di questa sera, ma le gerarchie generali all'interno dell'Inter. Secondo quanto riportato dal quotidiano, infatti, al di là della scelta che Inzaghi farà per Milan-Inter, il sorpasso al centro della difesa di Acerbi su De Vrij sembra definitivo. E in ogni caso anche oggi l'italiano partirà dal 1', come Darmian dovrebbe superare Dumfries nelle scelte per la fascia destra.