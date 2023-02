Il 2023 potrebbe essere l'anno dei fratelli Esposito: Salvatore, Sebastiano e Francesco Pio , in ordine dal più "anziano" al più giovane. Come ricorda Tuttosport , tutti e tre sono passati dal settore giovanile interista, gli ultimi due sono tuttora di proprietà dell' Inter e l'ultimo gioca ancora nella Primavera nerazzurra.

Salvatore, primo a formarsi a Interello, è stato poi ceduto alla Spal nel 2018 e a gennaio è finito a La Spezia per un'avventura nella massima serie che sancisce un salto in avanti. Sebastiano è sceso in B nel mercato invernale con il Bari ed è partito con due presenze e due reti. Francesco Pio sta invece esplodendo in Primavera, nella sua ultima uscita col Cagliari ha realizzato una tripletta arrivando a 8 gol, di cui 5 dopo Capodanno.