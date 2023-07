La notizia di ieri ha fatto parecchio rumore, non solo l'offerta ricchissima dell'Al-Hilal ma anche il possibile coinvolgimento di altri club nel trasferimento di Kylian Mbappé. Ne parla anche La Stampa, sottolineando come anche l'Inter sia stata messa in mezzo da L'Equipe, anche se il club nerazzurro smentisce categoricamente. In Viale della Liberazione devono misurarsi su altre scale finanziarie e hanno urgenze diverse. A partire dall’esigenza di fornire un portiere titolare a Simone Inzaghi dopo la cessione di André Onana al Manchester United.

Si avvicina la chiusura col Bayern Monaco per Yann Sommer. Al momento rappresenta solo un ripiego l’argentino Dibu Martinez, campione del Mondo, proposto dai suoi agenti all’Inter. E non è tramontato Anatolji Trubin, che prende in considerazione solo la proposta nerazzurra.