Visite mediche ieri a Milano per Emil Audero, nuovo portiere dell'Inter. Avrà il compito, spiega La Gazzetta dello Sport, di stare alle spalle di Sommer. "Ben sapendo però che pure lui avrà parecchie occasioni per giocare durante l’anno - si legge sulla rosea -. Inzaghi non pensa a una monarchia svizzera, ma a un’alternanza in cui anche l’ex Samp indosserà spesso i guanti, seppur da secondo".