Doveva essere il ritorno all'Inter, poi il grande tradimento con l'approdo alla Juve, e invece Romelu Lukaku, a una settimana dalla fine del mercato, è ancora ai margini del Chelsea. "Big Rom e i Blues si devono separare entro il primo settembre o al massimo entro il 7, se improvvisamente l’ex attaccante dell’Inter dovesse rivalutare l’Arabia Saudita - spiega la Gazzetta dello Sport -. Il motivo è chiaro: ogni mese di Lukaku è salato per le pur ricche casse di Stamford Bridge. Quasi un milione netto, che diventano il doppio al lordo. Una grana anche per Todd Boehly e soci, che nell’ultimo anno hanno dimostrato di non badare a spese, ma pure per l’ex interista: per quanto uno possa impegnarsi, non disputare partite rischia di ingolfare il motore".

"In principio è stato Milano: dal contatto con il Milan alla rottura con l’Inter. I rossoneri cercano ancora un centravanti e hanno un ottimo rapporto con il Chelsea - vedi i colpi Pulisic e Loftus-Cheek -, ma per il nove da aggiungere a Giroud sembrano guardare altrove - riferisce la rosea -. Se Stefano Pioli punta Hugo Ekitikè del Psg (c’è anche il West Ham), Massimiliano Allegri non ha perso le speranze su Lukaku. Ma a Torino, sponda Juventus, non sono tutti ottimisti come l’allenatore livornese sul finale con il lieto fine. Un po’ la partenza lanciata di Dusan Vlahovic, più giovane di 7 anni e subito decisivo a Udine (assist per Chiesa e gol su rigore), e un po’ la linea dettata ai piani alti della Continassa. Nessuno sfizio o strappo alla regola: o l’eventuale scambio tra il serbo e il belga diventa un affare dal punto di vista economico o non se ne fa nulla. E per ora non se ne è fatto nulla".

Intanto l'entourage continua senza successo a ricercare nuove soluzioni. "Dal Tottenham orfano del cannoniere Harry Kane, trasferitosi al Bayern per 100 milioni, al Psg del post Neymar, che però si è già aggiudicato l’ex Benfica Gonçalo Ramos. Dal Real Madrid a caccia del dopo Benzema alla Roma che insegue un attaccante per Mourinho fino al Newcastle arabo. Squadre diverse, situazioni e disponibilità economiche differenti, ma stessa freddezza di fronte ai costi di una eventuale operazione Lukaku".