La partita è stata messa in discesa dal Toro, in gol per la 62esima volta in campionato al pari del bomber del Triplete Diego Milito, al 13° posto dei marcatori nerazzurri all time in Serie A: "aspettando Lukaku che sembra Godot, l’Inter è tornata a chiedere al Toro i gol della rimonta. Non ne segnava due di fila da agosto, e l’Inter proprio da agosto non vinceva due partite consecutive in campionato", scrivono i colleghi.

Il raddoppio, splendido, è stato firmato da Nicolò Barella, tornato centrocampista totale che ha già eguagliato il record di segnature in un singolo campionato nella sua storia nerazzurra, tre, ma dopo sole dieci giornate.